En libertad quedó sujeto imputado por el homicidio en sector Río de la Mano

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó en libertad y sujeto solo a arraigo nacional al hombre formalizado por homicidio simple, tras rechazar la petición de arresto domiciliario realizada por la Fiscalía. El magistrado estimó plausible la tesis de la legítima defensa al ponderar que el imputado actuó para repeler un brutal ataque armado dentro de su propia residencia.

Los hechos ocurrieron en un inmueble del sector Río de la Mano, cuando la expareja de la dueña de casa quebró una ventana e ingresó portando un cuchillo de cocina. Tras ser descubierto oculto en el segundo piso, el actual conviviente de la mujer intentó desarmarlo —sufriendo graves cortes en las manos y una fractura— y terminó sofocándolo por el cuello durante el intenso forcejeo.

Tanto la Fiscalía como la Defensoría Penal Pública confirmaron que el fallecido mantenía dos órdenes de alejamiento vigentes: una por violencia intrafamiliar y otra decretada apenas diez días antes por un ataque previo con machetes en la misma propiedad. El tribunal decretó un plazo de investigación de 180 días.