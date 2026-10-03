Conaf expulsa a dos turistas españoles sorprendidos fumando en zona no autorizada de Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) concretó la expulsión de dos turistas de nacionalidad española desde el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

La medida disciplinaria se adoptó luego de que el personal de guardaparques sorprendiera a los visitantes en flagrancia encendiendo cigarrillos en una zona no habilitada, vulnerando la normativa que prohíbe el uso de fuentes de calor en las áreas silvestres protegidas.

El hecho se registró en el sendero Isla de los Hielos, emplazado en el sector de Playa Grey, durante un patrullaje de rutina. De acuerdo con el reporte oficial, los involucrados contaban con reincidencia en faltas dentro de la unidad, al haber sido advertidos previamente sobre las restricciones vigentes.

Tras constatar la infracción, los funcionarios activaron los protocolos de emergencia y solicitaron la presencia de Carabineros, quienes procedieron a la detención de ambos ciudadanos extranjeros y su posterior traslado a la Fiscalía Local de Puerto Natales para el procedimiento legal correspondiente.

Primeros expulsados de la temporada 2026-2027

El director regional de Conaf, John Revello, confirmó que estos ciudadanos corresponden a las primeras personas expulsadas del recinto durante la temporada 2026-2027 por vulnerar las normas de seguridad. La autoridad enfatizó que los equipos mantendrán fiscalizaciones inflexibles para prevenir el riesgo de incendios forestales.

La rigurosidad de los controles responde a los antecedentes de siniestros en la reserva natural, recordando la tragedia ambiental ocurrida entre finales de 2011 y principios de 2012 en las cercanías del propio Lago Grey, donde la manipulación no autorizada de fuego provocó la destrucción de más de 17 mil hectáreas de vegetación nativa.