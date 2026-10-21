Con éxito finalizó Expo Emergencias en Magallanes

Con una nutrida asistencia de familias magallánicas, el tercer piso del Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas se transformó en el escenario de la Expo Emergencias Magallanes. La iniciativa, organizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en el marco del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres, reunió a más de una decena de instituciones públicas y empresas privadas con un objetivo común: acercar la labor preventiva y de respuesta a la ciudadanía.

Durante la jornada, los asistentes pudieron interactuar con representantes de entidades como el Cuerpo de Socorro Andino, SAMU, Cruz Roja, Ejército de Chile, PDI y Conaf, además de empresas de servicios básicos como Edelmag, Aguas Magallanes y Gasco Magallanes. Cada organismo exhibió sus equipos, protocolos y herramientas de trabajo, permitiendo a los vecinos conocer de cerca el despliegue técnico que resguarda a la región ante eventuales contingencias.

Educación y seguridad comunitaria

Uno de los stands con mayor interacción fue el de Gasco Magallanes, enfocado en promover conductas de autocuidado respecto del consumo energético en los hogares.

Pedro Martín, gerente de Operaciones de la compañía, destacó la relevancia de estas instancias de contacto directo con la población: “Queremos que las personas conozcan las características del gas. Trabajar con él es seguro, pero el riesgo surge cuando no se conoce con qué se está operando. También buscamos reforzar la difusión del sistema Llame Antes de Excavar, diseñado para prevenir accidentes durante trabajos en la vía pública”, explicó el ejecutivo, haciendo hincapié en la responsabilidad compartida entre las empresas y los usuarios.

Por su parte, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, enfatizó el valor pedagógico de la muestra y el llamado a la preparación constante en una zona de condiciones geográficas y climáticas particulares. “Proyectamos a la comunidad lo que nosotros hacemos. El mensaje es prepararnos, no hacer mañana lo que debemos hacer hoy”, afirmó la autoridad regional.

Asimismo, Andrades reiteró la importancia de consultar la información antes de realizar actividades al aire libre o dentro del hogar. “Llamamos a atender las redes oficiales de Senapred, Conaf y Meteorología cuando se planifique salir al campo, hacer trekking o incluso un asado en casa, materializando las recomendaciones disponibles en nuestros canales oficiales”, agregó.