Inició juicio oral contra ciudadano dominicano por presunta violación contra adolescente de 14 años

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas comenzó el juicio contra un sujeto de nacionalidad dominicana, identificado con las iniciales B.A.P.C., acusado por el Ministerio Público como autor del delito de violación en contra de un adolescente de 14 años.

La Fiscalía solicita una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, además de las penas accesorias y la inscripción en el registro de condenados por delitos sexuales.

Pruebas de la acusación

El fiscal Fernando Dobson detalló que la investigación se inició durante el mes de diciembre del año 2025 tras la denuncia recibida por la Brigada de Delitos Sexuales. Según el persecutor, el imputado, de 35 años, contactó al menor mediante WhatsApp y Telegram sin conocimiento previo entre ambos.

“Se cuenta con el testimonio del menor, su grupo familiar, el perito médico que realizó la evaluación al momento de la denuncia y efectivos de la PDI”, destacó Dobson sobre los medios probatorios con los que buscan fundar la acusación.

Tesis de la defensa

Por su parte, la defensa penal pública, encabezada por el abogado Pablo Santander, enfocó su postura en desestimar el uso de la fuerza por parte de su representado. La estrategia defensiva busca incorporar los chats de mensajería para sostener que existió consentimiento.

Santander señaló que del análisis de las conversaciones “se deduce que sí había un consentimiento para la acción sexual”, añadiendo que los mensajes permitirían descartar la imposición de fuerza argumentada por el Ministerio Público.

Debate judicial

Frente al planteamiento de la contraparte, el fiscal Dobson rebatió la pretensión de absolución señalando que “consideramos que no hay mérito para sostener esta tesis”.

El proceso judicial, programado inicialmente para tres jornadas de presentación de pruebas, mantendrá al imputado bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras el tribunal evalúa la acusación formulada por el Ministerio Público.