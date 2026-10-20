Diputada Morales pide aclarar si la fusión de las Becas Patagonia afectará los beneficios para estudiantes de Magallanes

La diputada Javiera Morales solicitó formalmente información al Gobierno sobre la eventual fusión de la Beca Aysén, la Beca Patagonia Aysén y la Beca Magallanes y Antártica Chilena en un nuevo programa denominado “Becas Patagonia”, cuya implementación está contemplada en la Evaluación Ex Ante 2027 de la Subsecretaría de Evaluación Social.

A través de un oficio de fiscalización, junto a la parlamentaria por la región de Aysén Andrea Macías, requirieron antecedentes a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social, con el objetivo de esclarecer cómo se implementaría el programa y cuáles serían sus efectos para los actuales y futuros beneficiarios.

“Estamos en plena discusión de presupuestos para el 2027 y nos enteramos de esta fusión que no incluye ninguna especificación. Los estudiantes de Aysén como de Magallanes levantaron la alerta y a nosotras como parlamentarias nos corresponde hacer las preguntas correspondientes para que ningún estudiante sea afectado y que tampoco perjudique a los alumnos que la tienen y a aquellos que podrían postular el próximo año. Unificar programas no puede significar desconocer las particularidades de las regiones ni reducir las oportunidades de quienes necesitan estos apoyos para estudiar”, señaló la diputada Morales.

La preocupación surge porque, si bien la fusión aparece contemplada en los antecedentes de la Evaluación Ex Ante 2027, el proyecto de Ley de Presupuestos para ese año no individualiza el nuevo programa ni detalla los recursos que se le asignarían. El financiamiento se encuentra comprendido en una partida presupuestaria que agrupa distintas becas de mantención para la educación superior, lo que impide conocer de manera desagregada cuánto dinero se destinaría a cada beneficio.

En ese contexto, las diputadas solicitaron precisar si la modificación implicará cambios en los requisitos de postulación y renovación, los montos anuales por estudiante, los componentes del beneficio y el número de cupos disponibles. También pidieron aclarar si existirán recursos diferenciados para Magallanes y Aysén o si ambas regiones deberán competir por un fondo común.

La solicitud también aborda la compatibilidad con otros apoyos estudiantiles, incluida la Beca de Integración Territorial, y el calendario previsto para establecer la normativa que regulará el nuevo programa.