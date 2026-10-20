Inician juicio contra dominicano por violación a menor de 14 años en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dio inicio al juicio en contra de B.A.P.C., de 35 años, acusado por el delito de violación en contra de un adolescente de 14 años. El Ministerio Público solicita una pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, junto a penas accesorias y la inscripción del imputado en el registro de condenados por delitos sexuales.

Los hechos indagados por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI se remontan a diciembre de 2025. Según la acusación fiscal, el imputado contactó a la víctima a través de WhatsApp y Telegram, trasladándolo posteriormente a su domicilio donde se concretó la agresión. El fiscal Fernando Dobson sostuvo que la acusación se fundamenta en testimonios del menor y su entorno, peritajes médicos e informes policiales.

Por su parte, el abogado defensor Pablo Santander busca descartar la imposición de fuerza argumentada por la Fiscalía, sosteniendo que los chats de mensajería probarían la existencia de consentimiento. Sin embargo, el fiscal Dobson desestimó dicha postura señalando que no existen antecedentes para sostener una tesis absolutoria. El proceso se desarrollará durante tres jornadas con el acusado en prisión preventiva.