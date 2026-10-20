Punta Arenas: Condenan por abuso sexual a hombre que exhibió pornografía a su hijo menor de edad

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra un hombre por el delito de abuso sexual impropio cometido en perjuicio de su hijo menor de 14 años.

La resolución judicial acreditó que, entre fines de 2022 y durante 2023, el imputado hizo observar de forma reiterada contenido pornográfico al niño desde un teléfono celular mientras lo tenía bajo su cuidado. Asimismo, el fallo reconoció la agravante por el vínculo de parentesco entre el acusado y la víctima.

Por otra parte, los magistrados absolvieron al sujeto de los cargos por supuestos hechos ocurridos entre 2016 y diciembre de 2022, además de desestimar la acusación por exhibición corporal al no probarse el fin de excitación sexual requerido por la ley.

Tras conocerse el fallo, la Fiscalía solicitó la pena de presidio menor en su grado máximo, considerando que el hombre registra una condena previa por microtráfico de drogas dictada en 2022.

La lectura de la sentencia definitiva fue programada para el próximo 30 de octubre a las 13:10 horas.