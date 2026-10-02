Liceo San José retoma con éxito la tradicional Copa Ghirardelli tras tres años de pausa

Con una entusiasta participación de entre 160 y 170 estudiantes de enseñanza media, el Liceo San José dio inicio a una nueva edición de la emblemática Copa Santiago Ghirardelli, evento deportivo interescolar que reúne a jóvenes deportistas de la comuna en torno al básquetbol, vóleibol y balonmano.

Un espacio para potenciar el talento deportivo local

Ricardo Ojeda, encargado de las Actividades Curriculares Libres Escolares (ACLES) del Liceo San José, destacó el impacto y la importancia de retomar esta cita deportiva en la comunidad educativa:

El certamen está enfocado exclusivamente en varones de la categoría de enseñanza media (de 1.º a 4.º medio) y abarca tres disciplinas clave: