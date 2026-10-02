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Liceo San José retoma con éxito la tradicional Copa Ghirardelli tras tres años de pausa

La competencia marca el esperado regreso de este torneo, el cual debió ser postergado durante tres años por compromisos deportivos a nivel nacional.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

Con una entusiasta participación de entre 160 y 170 estudiantes de enseñanza media, el Liceo San José dio inicio a una nueva edición de la emblemática Copa Santiago Ghirardelli, evento deportivo interescolar que reúne a jóvenes deportistas de la comuna en torno al básquetbol, vóleibol y balonmano.

Un espacio para potenciar el talento deportivo local

Ricardo Ojeda, encargado de las Actividades Curriculares Libres Escolares (ACLES) del Liceo San José, destacó el impacto y la importancia de retomar esta cita deportiva en la comunidad educativa:

El certamen está enfocado exclusivamente en varones de la categoría de enseñanza media (de 1.º a 4.º medio) y abarca tres disciplinas clave:

  • Básquetbol: Participan 4 equipos de 12 jugadores cada uno.

  • Vóleibol: Cuenta con 4 equipos integrados por 12 alumnos cada uno.

  • Balonmano: Reúne a 6 equipos en competencia.

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