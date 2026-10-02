Sernapesca y la Armada incautan 99 sacos con redes centolleras ilegales en Barranco Amarillo

En un nuevo procedimiento de fiscalización conjunto entre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile, personal de ambas instituciones detectó el almacenamiento ilegal de 99 sacos con redes centolleras a bordo de una nave recalada en la capital de la Región de Magallanes.

El hallazgo se produjo en la caleta Barranco Amarillo, en Punta Arenas, cuando las autoridades realizaron una revisión de rutina a las bodegas de una embarcación atracada en la zona. Al verificar la presencia del aparejo prohibido por la normativa pesquera vigente, los inspectores procedieron a la incautación total del material y cursaron las citaciones correspondientes al Juzgado Civil de Punta Arenas.

Prohibición de redes y llamado a la sustentabilidad

Este operativo se suma a otro hallazgo similar concretado en la zona austral durante los últimos días. La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, remarcó la gravedad del uso de este tipo de artes de pesca: “Es el segundo hallazgo que realizamos en menos de una semana. Nuevamente recordamos la importancia de extraer el recurso centolla únicamente a través de trampas, ya que las redes están prohibidas y, además, generan un impacto negativo a la sustentabilidad de este recurso”, enfatizó.

Desde Sernapesca ratificaron que intensificarán los controles marítimos y terrestres en las caletas de la región durante la temporada extractiva, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de administración pesquera y proteger la actividad del sector artesanal de Magallanes.