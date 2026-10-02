Autoridades decretan alerta roja preventiva en Punta Arenas por condición del Río de las Minas

Las autoridades regionales y de emergencia decretaron de manera preventiva la Alerta Roja para la comuna de Punta Arenas, debido al incremento sostenido en el caudal y las condiciones operativas registradas en el Río de las Minas.

La declaración de la alerta permite disponer y movilizar de forma inmediata todos los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para el monitoreo permanente de la cuenca que atraviesa la zona urbana de la ciudad. El objetivo principal de las instituciones agrupadas en el Cogrid regional es actuar de manera coordinada y oportuna ante cualquier eventualidad o desborde que pudiera amenazar a los sectores poblacionales colindantes.

Llamado al autocuidado y monitoreo de puentes

Los equipos de Senapred, la Municipalidad de Punta Arenas, la Dirección de Obras Hidráulicas y las fuerzas de orden y seguridad mantienen desplegados puntos de control en los principales puentes y sectores críticos del lecho del río.

Las autoridades instaron a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales y vocerías oficiales, evitar acercarse a las riberas del cauce para tomar fotografías o videos, y seguir al pie de la letra las recomendaciones de autocuidado vigentes en la capital magallánica.