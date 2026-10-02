Traslado de Ronald Quiñones: Corte de Punta Arenas se declara incompetente y deriva recurso a Concepción

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas se declaró incompetente para resolver el recurso de protección presentado por autoridades locales y el abogado Dagoberto Reinuava, acción que buscaba frenar el traslado del reo ecuatoriano Ronald Quiñones Quintero al penal de la capital magallánica.

En su resolución, el tribunal de alzada determinó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción, fundamentando que la medida impugnada proviene de una orden dictada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad del Biobío y que aún no produce sus efectos.

Claves del caso y estado de la causa