Traslado de Ronald Quiñones: Corte de Punta Arenas se declara incompetente y deriva recurso a Concepción

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas se declaró incompetente para resolver el recurso de protección presentado por autoridades locales y el abogado Dagoberto Reinuava, acción que buscaba frenar el traslado del reo ecuatoriano Ronald Quiñones Quintero al penal de la capital magallánica.
En su resolución, el tribunal de alzada determinó remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción, fundamentando que la medida impugnada proviene de una orden dictada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad del Biobío y que aún no produce sus efectos.
Claves del caso y estado de la causa
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Quién es el reo: Ronald Quiñones Quintero, de 28 años, está procesado por sicariato, homicidio calificado y secuestro en el Gran Concepción. Actualmente permanece bajo un régimen de máxima seguridad en la cárcel de Rancagua.
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El reclamo de Magallanes: La acción legal fue impulsada por autoridades regionales tras la decisión judicial de trasladar al imputado al penal de Punta Arenas. Los recurrentes advierten sobrepoblación en el recinto local y la falta de módulos de alta seguridad adecuados para albergar a internos de este perfil criminal.
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Situación actual: Tras declararse la incompetencia territorial en Punta Arenas, será la Corte de Apelaciones de Concepción la encargada de pronunciarse sobre la admisión de la causa y la solicitud de orden de no innovar para paralizar el traslado.