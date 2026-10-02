Dos lesionados deja colisión vehicular en la intersección de calle Club Hípico con Andrés Stambuk en Punta Arenas

Un accidente de tránsito de alta energía se registró en la intersección de las calles Club Hípico y Andrés Stambuk, en la zona poniente de Punta Arenas, dejando un saldo preliminar de dos personas lesionadas y daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras la alerta emitida por los vecinos del sector, hasta el lugar acudieron rápidamente voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos, junto a profesionales del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes brindaron las primeras atenciones a los afectados y procedieron a su estabilización en el lugar para su posterior traslado a un centro asistencial.

Operativo de emergencia en la zona

En el procedimiento colaboró activamente personal de Seguridad Municipal para la contención del tránsito y el resguardo del perímetro, mientras que efectivos de Carabineros de Chile adoptaron el procedimiento de rigor con el objetivo de determinar las causas y responsabilidades en la colisión.

El tránsito en la intersección se mantuvo regulado de forma parcial durante las labores de asistencia médica y el posterior retiro de los automóviles siniestrados de la calzada.