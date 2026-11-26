La proyección estratégica de Magallanes como plataforma científica y logística hacia el Continente Blanco volvió a cobrar protagonismo tras las declaraciones entregadas a Radio Bío-Bío por el embajador de Sudáfrica en Chile, George Monyemangene, en el marco de su visita a Concepción para asistir a Expocorma 2026.

El diplomático destacó el rol compartido que cumplen las urbes australes del hemisferio sur y anunció próximas instancias de articulación internacional.

“Todos estos países tienen ciudades que sirven como puertas de entrada a la Antártica. Ciudad del Cabo lo es, y lo mismo se puede decir de Punta Arenas y de las ciudades de Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Nos alegra que hayamos podido colaborar, en conjunto. En ese sentido, muy pronto habrá un evento conjunto entre todos ellos para identificar formas de profundizar la colaboración en temas antárticos. Creemos que es un gran avance, porque esa coordinación fortalecerá el sistema antártico”, afirmó George Monyemangene, embajador de Sudáfrica en Chile.

Este acercamiento dialoga directamente con la agenda que el representante sudafricano desarrolló en febrero de 2024 en Punta Arenas, oportunidad en la que se reunió con la CPC Magallanes, autoridades y empresarios locales para promover vínculos comerciales en turismo y servicios, subrayando la ubicación privilegiada de la región.

Consultado respecto de las tensiones geopolíticas por los recursos antárticos, la autoridad reafirmó la postura multilateral de su país.

“Compartimos la visión de todos los miembros del Tratado Antártico: debe haber conservación y protección de lo que la Antártica aporta al mundo. Hay un acuerdo general de que vamos a colaborar”, sostuvo, agregando que “vemos un futuro para la investigación, la conservación y la colaboración en torno a la Antártica, y ambos países trabajan para fortalecerlo, incluso a nivel bilateral”.