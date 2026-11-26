Un incendio afectó este jueves una vivienda ubicada en calle Maipú, antes de llegar a Señoret, en el sector céntrico de Punta Arenas, movilizando a unidades de emergencia para controlar el siniestro.

Hasta el lugar acudieron voluntarios de tres compañías del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron labores de extinción y lograron circunscribir las llamas, evitando la propagación del fuego hacia otras propiedades cercanas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el inmueble era ocupado por ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes lograron evacuar oportunamente y no sufrieron lesiones producto de la emergencia.

Las causas y el origen del fuego son materia de investigación por parte de los equipos especializados correspondientes.