Un joven de 22 años, identificado como Valentín Mori Vargas, fue formalizado por el delito de robo en lugar no habitado en grado de frustrado, luego de ser sorprendido durmiendo sobre el sector de cajas del Banco BCI en el centro de Punta Arenas.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 25 de noviembre en la sucursal de calle Federico Errázuriz N° 799. Al iniciar su turno a las 8:00 horas, el vigilante privado detectó que la alarma se había activado dos horas antes y descubrió un forado en una plancha del techo sobre las cajas, donde encontró al sujeto dormido junto a la encargada de seguridad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el imputado escaló una reja trasera y rompió la cubierta para sustraer especies. “Se trata de un banco, y la motivación y la forma de comisión le dan una gravedad especial a este hecho”, señaló la fiscal Carla Uribe.

Por su parte, el defensor penal público Pablo Santander entregó una versión distinta y afirmó que su representado, oriundo de Viña del Mar y en situación de calle, trepó por un árbol hacia el techo mientras escapaba de amenazas en la vía pública. Añadió que estaba bajo los efectos del alcohol, no sabía que el inmueble era un banco y no registró muebles ni cajas.

Al no registrar antecedentes penales previos, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, fijó un plazo de investigación de 60 días y le otorgó tres días para trasladarse a su región de origen a cumplir la resolución.