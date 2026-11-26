Tras permanecer internado grave en el Hospital Clínico de Magallanes por una perforación pulmonar, ayer fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el tercer implicado en la riña armada ocurrida el pasado 11 de noviembre en pasaje el sector sur de la ciudad.

El Ministerio Público imputó a Abraham Isaías Maldonado Montesinos los delitos de desacato en contexto de violencia intrafamiliar, lesiones menos graves y homicidio frustrado en calidad de coautor, solicitando su prisión preventiva.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado —quien mantenía una orden de alejamiento vigente respecto de su expareja— llegó en vehículo al domicilio de la mujer junto a su actual pareja, Macarena Villegas Godoy, e intentó atropellar al conviviente de la víctima, Hernán Gómez Aro. En la vía pública se produjo un enfrentamiento con cuchillos, fierros y una picota, instancia en que Villegas apuñaló gravemente a la dueña de casa.

Resolución del tribunal

Durante la audiencia, Maldonado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró haber actuado en legítima defensa tras ser emboscado y atacado con una picota. El magistrado desestimó en esta etapa la coautoría en el homicidio frustrado, señalando que las cámaras de seguridad no acreditan un concierto previo y respaldan la plausibilidad de su relato.

De este modo, a diferencia de Gómez Aro y Villegas Godoy —quienes cumplen prisión preventiva—, Maldonado quedó sujeto a:

Arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Arraigo nacional y firma semanal en Carabineros.

Prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con ambas víctimas.

Investigación en curso

El tribunal mantuvo el plazo de investigación inicial de 60 días. Desde el Ministerio Público, la fiscal Carla Uribe confirmó que se indaga la versión entregada por el imputado respecto a haber sido atacado por la espalda: “Hecho que continúa siendo investigado y en caso de que efectivamente se corrobore esta tesis, vamos a formalizar a quien corresponda”.