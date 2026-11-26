El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta este sábado la detención de Claudia Oyarzo Groff, imputada por apuñalar a un hombre en la vía pública durante la tarde de este miércoles en la población Juan Williams.

El ataque ocurrió en la intersección de calle José Robert con pasaje Caupolicán. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, vecinos auxiliaron a la víctima, tras advertir que la mujer lo agredía con un cuchillo en la espalda e insistía en atacarlo cuando ya se encontraba desvanecido en el suelo. Los propios residentes retuvieron a la agresora hasta la llegada de Carabineros.

El afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde fue sometido a una cirugía por una herida penetrante abdominal y una perforación de pulmón. Actualmente permanece internado fuera de riesgo vital.

Al respecto, la fiscal Carla Uribe explicó que el plazo adicional busca precisar la gravedad clínica del paciente: “Se señaló por parte del profesional médico que mantendría una perforación de pulmón, por lo tanto, es necesario un diagnóstico más claro con miras a establecer si efectivamente fue un delito de lesiones graves o un homicidio frustrado”.

La audiencia de formalización quedó programada para este sábado 28 de noviembre, a las 11:00 horas, instancia en la que la Fiscalía espera contar con el informe del Servicio Médico Legal y las pericias de Carabineros a las cámaras de seguridad del sector.