Entra en vigencia nuevo sistema digital de la COMPIN para agilizar la certificación de discapacidad

Autoridades regionales dieron a conocer la entrada en vigencia nacional del modernizado Sistema de Calificación y Certificación de Discapacidad de la COMPIN, iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud que busca agilizar los procedimientos y resolver una lista de espera que bordea las 90.000 solicitudes en todo Chile. El nuevo esquema nacional se implementa tras el éxito de un plan piloto ejecutado en las regiones de Magallanes y Aysén, zonas elegidas por sus altos índices de cumplimiento y nulo rezago en la tramitación.

El modelo incorpora una plataforma digital disponible en el sitio milicenciamedica.cl, elimina la duplicidad de documentos y establece una lista de espera unificada a nivel país. Las solicitudes pueden iniciarse de forma presencial en la red de atención primaria, hospitales comunitarios, el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur o mediante el canal web, para luego ser evaluadas por la COMPIN e inscritas formalmente en el Registro Civil.

Al tratarse de un trámite voluntario, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a iniciar el proceso, destacando que contar con la credencial de discapacidad garantiza un acceso prioritario a la oferta social del Estado, preferencia en atenciones de salud, facilidades durante jornadas electorales y mayores oportunidades para la inclusión laboral.