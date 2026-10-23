Continúa rastreo para dar con segundo tripulante desaparecido

La autoridad marítima mantiene desplegado un amplio operativo de búsqueda y Ssalvamento en los insulares y complejos canales de la jurisdicción de Puerto Edén, luego de confirmarse la emergencia que afectó a la lancha a motor Sea King II.

La alerta se activó tras la pérdida repentina de señal y de todo contacto radial con la nave, la cual navegaba por la zona con dos tripulantes a bordo al momento de sufrir el siniestro marítimo.

Las complejas labores de rastreo permitieron en las últimas horas el hallazgo de uno de los tripulantes fallecido en las inmediaciones del sector de la Angostura Inglesa. Tras el rescate del cuerpo, la Fiscalía de Foco dispuso la concurrencia inmediata de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para efectuar los peritajes de rigor, con el objetivo de precisar la causa exacta del deceso y esclarecer la dinámica del trágico suceso.

Pese al trágico hallazgo, las unidades navales de la Tercera Zona Naval y embarcaciones civiles que prestan apoyo en el área no han cesado los patrullajes marítimos y aéreos. La prioridad de los equipos de emergencia se centra en dar con el paradero del segundo tripulante reportado como desaparecido, así como en ubicar la caseta o restos de la estructura de la embarcación hundida.

Las difíciles condiciones meteorológicas y las corrientes de la zona representan el principal desafío para los buzos y personal especializado que trabajan sin pausa en el cuadrante.