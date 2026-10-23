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Punta Arenas premió a los ganadores de la tradicional Corrida de Garzones 2026

La Municipalidad entregó incentivos económicos directos y premios privados a los destacados del certamen desarrollado en la Plaza Muñoz Gamero. La iniciativa busca valorar el oficio de los trabajadores gastronómicos e impulsar el turismo urbano.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la entrega de reconocimientos y estímulos a los ganadores de la emblemática Corrida de Garzones 2026, certamen que se desarrolló a mediados de septiembre en la céntrica Plaza Muñoz Gamero como parte del programa oficial de Fiestas Patrias.

La competencia reunió a cerca de 40 garzones y garzonas de diversos locales gastronómicos, restoranes y cervecerías de la comuna, quienes demostraron su destreza, equilibrio y rapidez ante un numeroso marco de vecinos y turistas que se dieron cita en el corazón de la ciudad.

En esta edición 2026, la administración municipal introdujo como novedad un incentivo económico directo para los primeros lugares, monto que se sumó a diversos premios otorgados por marcas auspiciadoras del sector privado. El objetivo de este encuentro es homenajear la labor de las y los trabajadores del rubro gastronómico y banquetero, consolidando un hito festivo que promueve el uso de los espacios públicos y visibiliza la identidad local.

Tras el balance positivo de la actividad, las autoridades comunales destacaron la masiva convocatoria y el ambiente familiar, confirmando que la Corrida de Garzones se mantendrá fija en la parrilla de eventos patrimoniales y recreativos de Punta Arenas para las próximas Fiestas Patrias.

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