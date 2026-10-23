PDI detecta a 11 extranjeros irregulares en Magallanes y uno con expulsión vigente

Detectives de la Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI desplegaron un amplio operativo de fiscalización en diversas comunas y provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La intervención policial, orientada a verificar el cumplimiento de la Ley de Migración y Extranjería, permitió fiscalizar de manera presencial a un total de 98 ciudadanos extranjeros en el territorio austral.

Durante las revisiones documentales e inspectivas, los oficiales constataron que 11 personas se encontraban en situación migratoria irregular. El grupo de infractores está integrado por cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, cuatro colombianos, un ciudadano ecuatoriano y un ciudadano argentino. Todos ellos fueron denunciados formalmente ante el Servicio Nacional de Migraciones para la instrucción de los respectivos procesos administrativos.

Entre las irregularidades detectadas por la policía civil figuran el ingreso al territorio nacional por pasos no habilitados, el desarrollo de actividades laborales remuneradas sin contar con los permisos oficiales requeridos y la mantención de visas o autorizaciones de permanencia con sus plazos expirados. Paralelamente, los detectives identificaron a uno de los fiscalizados que registraba antecedentes por la comisión de un delito en el país.

Decreto de expulsión vigente

En el marco de estas mismas diligencias en la capital regional, el personal especializado de Punta Arenas logró la ubicación de un ciudadano de nacionalidad dominicana sobre quien pesaba un decreto de expulsión del país vigente.

La medida extrema se adoptó debido a que el sujeto había ingresado de forma clandestina a Chile por una zona no habilitada. Según confirmaron las autoridades policiales, su salida forzada de Chile se concretará de forma efectiva durante los próximos días.

El jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, prefecto Pablo Merino Campos, explicó las implicancias de la labor efectuada: “Este operativo forma parte de un trabajo coordinado que desarrolla la PDI en todo el país para fiscalizar a extranjeros, verificar su condición de residencia y forma de ingreso, así como también detectar e identificar a quienes se encuentren de forma irregular o tengan algún requerimiento judicial vigente”.

A nivel central, el balance del despliegue masivo abarcó un total de 2.055 extranjeros fiscalizados en las distintas regiones. La policía civil reportó un saldo global de 347 personas en condición irregular, junto con la notificación presencial de resoluciones de expulsión e identificación de infractores con decretos firmes que serán ejecutados próximamente.