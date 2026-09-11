Exdirector del Hospital Clínico Magallanes asumió la dirección del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena

El exdirector del Hospital Clínico Magallanes, Claudio Arriagada Momberg, asumió como nuevo director del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

El ingeniero comercial con más de 20 años de experiencia lideró el principal establecimiento de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, por más de un año, cargo al que abandonó por temas familiares.

El profesional cuenta además con dos maestrías, una en Administración de Clínicas y Hospitales y otra en Gestión de Operaciones en Salud. Su trayectoria combina la experiencia en gestión con una mirada estratégica orientada a enfrentar los desafíos propios de un establecimiento de alta complejidad.

Al asumir el cargo, el nuevo director destacó que su gestión tendrá tres valores fundamentales que buscarán orientar el trabajo de toda la institución, compromiso compartido, compasión y positivismo.

Para el nuevo director, el compromiso compartido significa comprender que los resultados de un hospital son responsabilidad de los equipos y no de personas individuales. “Si nos va bien, es un aplauso para todos pero si enfrentamos dificultades, tampoco se trata de apuntar a una sola persona, porque detrás de cada proceso hay equipos que pueden analizar lo ocurrido, aprender y avanzar en mejoras”.

El segundo valor es la compasión, entendida como una forma activa de empatía y como la disposición a movilizarse para disminuir el sufrimiento de las personas. En este sentido, “la compasión es la empatía en movimiento. No es solamente comprender que alguien está sufriendo, sino hacer todo lo posible por aliviar o disminuir ese sufrimiento”, explicó.

Finalmente, destacó el positivismo como una actitud necesaria para enfrentar los desafíos de una organización compleja como un hospital, explicó que esto implica “no conformarse con frases como “siempre se ha hecho así” o pensar que determinados problemas no tienen solución, sino que tenemos que ser capaces de buscar alternativas y creer que las cosas pueden mejorar. Si existen las voluntades y compartimos una misma visión de hospital, sí se pueden generar cambios”.

En ese sentido, Arriagada enfatizó que el principal centro de la gestión debe ser siempre el paciente, especialmente considerando el importante rol público y social que cumple el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.