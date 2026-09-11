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Alarma en Valparaíso por “La Jauría”: Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria

Comerciantes del barrio Pedro Montt denuncian robos coordinados para sustraer cadenas de oro y celulares. Carabineros apunta a la falta de denuncias por parte de las víctimas, mientras la Municipalidad exige la urgente ejecución del Plan Escudo de Barrio.

Periodista Web
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Una profunda preocupación afecta a locatarios, vecinos y turistas de Valparaíso ante el violento accionar de una banda delictual autodenominada “La Jauría”, la cual opera principalmente en las inmediaciones de la Plaza Victoria, la Avenida Pedro Montt y el sector del Rodoviario.

Según denunciaron los comerciantes a través de la Asociación Gremial Barrio Pedro Montt, los antisociales —en su mayoría jóvenes que actúan de manera coordinada y grupal— acechan a transeúntes para sustraerles teléfonos celulares y cadenas de oro. La dirigenta gremial Marisol Mujica advirtió sobre el nivel de agresividad utilizado: “Seleccionan a una persona, la rodean y pueden perseguirla durante varias cuadras para concretar el robo. Han provocado caídas y ponen en riesgo a adultos mayores”, exigiendo a la PDI investigar la cadena de reducción del oro robado.

Puntos rojos y llamado a la denuncia

El accionar del grupo quedó en evidencia nuevamente tras el asalto sufrido por turistas franceses dentro de una pizzería del sector, quienes fueron acorralados para arrancarles una joya. Frente a este escenario, el subprefecto de la Prefectura de Valparaíso, teniente coronel Daniel Guzmán, enfatizó en la necesidad crítica de que las víctimas realicen las denuncias para focalizar los patrullajes en los puntos rojos identificados: Avenida Pedro Montt, El Almendral, Plaza Sotomayor y el entorno del terminal de buses.

Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, instó al Ejecutivo a celerar la implementación del Plan Escudo de Barrio, el cual contempla la liberación de $250 millones comprometidos para reforzar la infraestructura y gestión de seguridad pública en la comuna puerto.

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