Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas

Una emergencia estructural movilizó a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas durante la tarde de este viernes. El hecho consistió en un principio de incendio que afectó a un hostal ubicado en el sector céntrico de la capital regional, específicamente en calle Chiloé, entre Mejicana e Ignacio Carrera Pinto.

Hasta el lugar acudieron rápidamente voluntarios de tres compañías de Bomberos, quienes desplegaron material hídrico y maniobras de ventilación para controlar el foco del fuego y evitar su propagación a propiedades colindantes en una zona de alta densidad comercial y habitacional.

Evaluación de la emergencia

Gracias al pronto llamado y al eficiente trabajo de los equipos de rescate y extinción, la situación fue dominada antes de que las llamas tomaran mayor magnitud. Según los antecedentes preliminares recopilados en el sitio del suceso, no se registraron personas lesionadas entre los huéspedes, trabajadores o voluntarios que atendieron la alarma.

Peritos del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos asumieron las indagatorias correspondientes para determinar el origen y las causas exactas que desencadenaron este amago de incendio.