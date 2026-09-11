Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan

Expertos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la identificación científica del cuerpo hallado en las cercanías de Porvenir, confirmando que corresponde a uno de los tripulantes que permanecían desaparecidos tras la emergencia marítima registrada en el sector de San Juan, en la península de Brunswick.

El trabajo pericial incluyó análisis dactiloscópicos y pruebas forenses para certificar la identidad de la víctima. Paralelamente, el examen médico-criminalista realizado por los detectives especialistas determinó que el cuerpo no presentaba lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas, orientando la causa del deceso hacia las dinámicas propias del accidente en el mar.

Coordinación y diligencias del caso

Los antecedentes del hallazgo y las conclusiones técnico-científicas fueron informados al Ministerio Público, organismo que instruyó las diligencias correspondientes para el levantamiento y posterior traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal (SML), donde se practicará la autopsia de rigor.

El caso mantiene un permanente monitoreo en la Región de Magallanes debido al despliegue de los equipos de búsqueda marítimos y terrestres que se han mantenido operativos tras el siniestro en las aguas del Estrecho.