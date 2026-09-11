Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV

Un trascendental e impactante antecedente se sumó en las últimas horas a las labores de búsqueda en el litoral fueguino, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las costas de la comuna de Porvenir, durante la mañana de este viernes.

Tras darse el aviso de la presencia del cadáver en el borde costero, personal de la Armada de Chile y unidades de emergencia se movilizaron de inmediato al sector para resguardar el sitio del suceso y activar los protocolos de extracción e identificación correspondiente.

Posible vínculo con tripulantes desaparecidos

De acuerdo con las primeras informaciones de la zona, las autoridades indagan si los restos encontrados corresponden a uno de los hermanos pescadores que se encontraban desaparecidos tras el siniestro de la embarcación Sebastián IV, cuya nave —un bote que zarpó desde el sector de San Juan— había sido localizada previamente en las cercanías del faro de Porvenir.

El procedimiento se encuentra en pleno desarrollo a la espera de las instrucciones del Fiscal de Turno, quien dispondrá la concurrencia de peritos especializados de las policías para los peritajes tanatológicos de rigor.