Fiscalía y UMAG promueven debate sobre honestidad e integridad

La Fiscalía Regional y la Universidad de Magallanes iniciaron el ciclo “Diálogos 360: Derecho, Justicia y Nuevos Desafíos” en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

La jornada inaugural estuvo a cargo del fiscal regional Cristián Crisosto Riffo, quien expuso sobre corrupción, justicia y el sistema de integridad penal en Chile.

El encuentro reunió a estudiantes de Derecho, académicos, abogados, así como a integrantes de Carabineros y la Armada. Crisosto enfatizó la importancia de promover la honestidad y la rectitud en la profesión jurídica.

Desde la UMAG, Sonia Zuvanich destacó la iniciativa como una vía para vincular la teoría con la práctica, coincidiendo con los 25 años de la carrera en la región.