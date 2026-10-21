Coronel Claudio González asume como nuevo director de Gendarmería en Magallanes

El coronel Claudio González García asumió oficialmente la jefatura de la Dirección Regional de Gendarmería en Magallanes y la Antártica Chilena. Con 27 años de servicio institucional y formación en la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI, la autoridad llega tras encabezar el Complejo Penitenciario Biobío.

El nuevo director fijó como prioridades de su gestión la continuidad de los proyectos vigentes y el diagnóstico de la realidad penal en la zona austral. “Primero debemos conocer la dinámica de la región para determinar dónde colocar los énfasis y sumar nuestro propio sello”, destacó González.

Entre sus objetivos centrales, la autoridad busca fortalecer la vinculación institucional en materias de seguridad pública y reinserción social, priorizando además el trabajo colaborativo con los funcionarios de las distintas unidades penitenciarias de la región.