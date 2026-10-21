Formalizan a pareja en situación de calle por violación de morada y daños

Una pareja integrada por Esteban Roberto Estuardo Barría (38) y Emily Anahí Paredes Fica (22) fue detenida por Carabineros tras ingresar a la fuerza a una vivienda deshabitada en Calle República N° 105.

El procedimiento se desencadenó cerca de las 13:30 horas del lunes 19 de octubre, cuando vecinos alertaron la presencia de desconocidos que forzaron los accesos y rompieron las mamparas de vidrio de un inmueble, el cual se encuentra desocupado por trabajos de remodelación.

Al llegar la patrulla policial, los involucrados fueron sorprendidos cuando intentaban salir de la propiedad. Durante la detención, Estuardo profirió graves amenazas de muerte en contra de los funcionarios, asegurando que los atacaría y quemaría una vez que los encontrara vistiendo de civil. Por su parte, la mujer fue reducida en el lugar sin que se registraran nuevos enfrentamientos con el personal de Carabineros.

En la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía, el Ministerio Público imputó a Estuardo por violación de morada, daños a la propiedad y amenazas a Carabineros. En tanto, Paredes fue formalizada por los delitos de violación de morada y daños. Durante el control de detención, la magistrada constató que ninguno de los imputados registraba un trabajo formal ni contaba con correo electrónico o teléfono de contacto.

Atendida la proporcionalidad de los hechos, el tribunal decretó para ambos las medidas cautelares de arraigo regional y la prohibición absoluta de acercarse al domicilio afectado.

Tras otorgar la orden de libertad, la jueza advirtió a los imputados que el incumplimiento de las medidas podría agravar su situación procesal, decretando a su vez, un plazo de investigación de 30 días.