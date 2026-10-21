De Santiago a Punta Arenas: Piden 10 años de cárcel para acusado de traficar cocaína en vuelo comercial

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el auto de apertura de juicio oral en contra de Cristóbal Camacho Trejos, acusado por la Fiscalía Local como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. El Ministerio Público solicita una pena de 10 años y un día de cárcel, además del pago de una multa de 60 UTM.

Los hechos se remontan a octubre de 2025, cuando un operativo de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI permitió la detención del imputado en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Un ejemplar canino de la policía alertó sobre la presencia de sustancias ilícitas tras el desembarco de un vuelo comercial proveniente de Santiago.

Al momento de la revisión, los detectives detectaron que el sujeto transportaba ocho paquetes rectangulares adosados al cuerpo mediante una polera acondicionada para el ocultamiento. Las pruebas de campo y los análisis del Instituto de Salud Pública confirmaron que se trataba de 4.243,5 gramos de clorhidrato de cocaína, cargamento avaluado en más de 84 millones de pesos y equivalente a más de 4.200 dosis.