La UMAG acercó la vida universitaria a secundarios

La Universidad de Magallanes convocó a estudiantes secundarios, entre tercer y cuarto año medio de colegios de Punta Arenas y Puerto Natales, a vivir una experiencia educativa para que evidenciaran la vida universitaria con el conocimiento de los lineamientos pedagógicos de cada malla curricular que forman parte de la oferta académica para el próximo año.

Durante la jornada se desarrollaron actividades interactivas y recorridos guiados por las facultades, con el propósito de dar a conocer los lineamientos de la casa de estudios, permitiendo a los asistentes dialogar con académicos, funcionarios y estudiantes universitarios.

Los asistentes valoraron la oportunidad de recorrer las dependencias y resolver inquietudes sobre las distintas disciplinas. Sara González, del Liceo Juan Bautista Contardi, destacó la atención brindada en los módulos informativos y el paso por los laboratorios de simulación clínica, confirmando su interés vocacional por estudiar Enfermería.

En tanto, su compañero Felipe Garrido resaltó la posibilidad de profundizar en las mallas curriculares y facultades de la UMAG, manifestando su aspiración de alcanzar el puntaje requerido para ingresar a la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad.

Oferta careras técnicas

La admisión para las carreras técnicas se encuentran abiertas, La directora de la Dirección General de Acceso y Formación Continua, Andrea Mansilla, subrayó que se puede desarrollar este proceso, tanto de manera presencial en Ignacio Carrera Pinto 1015 en Punta Arenas, como a través del sitio web oficial: matricula.umag.cl.