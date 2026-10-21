Encuentran sin vida a uno de los pescadores desaparecidos en Puerto Edén

En medio de los intensos operativos de Búsqueda y Salvamento Marítimo desplegados en la jurisdicción de Puerto Edén, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos pescadores que permanecían desaparecidos tras perderse contacto con la lancha a motor.

Tras la confirmación del deceso, la Fiscalía Local dispuso la concurrencia inmediata de personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) al lugar para efectuar el peritaje del sitio del suceso y realizar los exámenes tanatológicos de rigor.

En tanto, los equipos navales y embarcaciones civiles desplegadas en el área mantienen las labores de rastreo para dar con el paradero del segundo tripulante y de la embarcación, en un operativo coordinado por la Autoridad Marítima en la zona de canales.

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