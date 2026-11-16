Con el propósito de facilitar la recaudación de fondos para la cruzada solidaria más importante de la zona austral, BancoEstado anunció la habilitación de su red presencial y digital para recibir los aportes destinados a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

La convocatoria fue realizada por la gerenta de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de la institución, Verónica Pinilla, quien extendió un llamado abierto tanto a los usuarios de la entidad como a la comunidad regional.

“Desde BancoEstado estamos invitando a nuestros clientes y a todos los habitantes de Magallanes a participar de las Jornadas de Rehabilitación de Magallanes”, señaló la ejecutiva.

Según detalló Pinilla, el despliegue contempla puntos de atención física en toda la región. “El 21 de noviembre las diferentes sucursales de BancoEstado que están en la Región de Magallanes —Puerto Natales, Punta Arenas, Puerto Williams y Porvenir— estarán abiertas para poder recibir las donaciones de nuestros clientes. También estarán disponibles los canales digitales App y también Caja Vecina”, precisó.

Finalmente, la gerenta recalcó el compromiso histórico de la entidad con la obra benéfica.

“El objetivo es poder, así como lo hacemos todos los años, seguir participando y apoyando a las familias y a las personas que requieren de una ayuda especializada en la región. Acércate a las sucursales y apoya esta noble causa”, concluyó.

Para facilitar los aportes de la comunidad en toda la Región de Magallanes, los donativos podrán concretarse de forma presencial en las oficinas bancarias de las cuatro capitales provinciales o de manera remota a través de la aplicación móvil de BancoEstado y la red Caja Vecina.