Un hombre de sesenta y cinco años de edad, fue formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autor del delito de abuso sexual por sorpresa, tras un ataque registrado en octubre de 2024 en perjuicio de una joven que en ese entonces tenía 19 años.

Luego de su detención ejecutada durante la mañana por Carabineros, el tribunal decretó en su contra las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la afectada no alcanzó a abordar la locomoción colectiva para ir a su preuniversitario, instancia en que fue abordada por el sujeto y trasladada hasta su domicilio en el sector de Pampa Redonda. Allí le suministró vino y efectuó tocaciones sin su consentimiento.

Al respecto, la fiscal de Punta Arenas, Wendoline Acuña, explicó que el imputado “le suministra bebidas alcohólicas y aprovechando esas circunstancias ejecuta actos de significación sexual de manera sorpresiva, inesperada y sin el consentimiento de esta, por lo que él es formalizado por abuso sexual por sorpresa”.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación y ordenó la libertad del acusado bajo las restricciones de protección en favor de la joven.