La Fiscalía de Punta Arenas pidió una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo para un hombre acusado por el delito de violación, tras realizarse la audiencia de preparación de juicio oral.

Según los antecedentes del caso, el hecho ocurrió en 2023 y afectó a una joven que entonces tenía 19 años. De acuerdo con la investigación, tras un consumo excesivo de alcohol en el sector del Parque María Behety, ambos se trasladaron a un inmueble donde el imputado cometió el delito aprovechándose del estado de la víctima y pese a su oposición.

Con la etapa preparatoria concluida, la causa quedó lista para elevarse al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Sin embargo, antes del juicio se desarrollará una audiencia intermedia para definir si el proceso puede resolverse mediante un procedimiento abreviado.

Al respecto, la fiscal Carla Uribe señaló: “Se ha fijado una audiencia intermedia para poder evaluar si es que podemos llegar a un procedimiento abreviado, teniendo en consideración la opinión de la víctima y también las atenuantes que pudieran reconocerse en este caso”.