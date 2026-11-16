Condenan a tres años y un día de cárcel efectiva a autor de robo frustrado con cuchillo en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó a tres años y un día de cárcel efectiva al ciudadano colombiano César Augusto López Reina, como autor del delito de robo con intimidación en grado de frustrado, tras un procedimiento abreviado impulsado por el Ministerio Público.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:15 horas del 23 de mayo de 2026, cuando la víctima, un hombre de 57 años, caminaba hacia su trabajo por avenida Eduardo Frei de norte a sur. Al llegar a la intersección con calle Pedro de Valdivia, en el sector Río de las Minas, fue abordado por el acusado, quien extrajo un cuchillo de 17 centímetros de hoja para exigirle su dinero y teléfono celular.

Ante la intimidación, el afectado corrió hacia una patrulla de Carabineros que transitaba por el lugar. Los funcionarios advirtieron que el transeúnte era perseguido por el agresor, prestándole auxilio inmediato y deteniendo en flagrancia a López Reina, además de incautar el arma blanca.

Tras la audiencia, el fiscal Sebastián Marín explicó que la pena deberá cumplirse sin beneficios alternativos: “Se dio lectura al veredicto condenatorio y se impuso tres años y un día bajo la forma de cumplimiento efectivo, por cuanto él no accede a beneficios, y además el comiso de los elementos utilizados para la realización de este robo con intimidación en grado de desarrollo frustrado”.

El sentenciado permanece privado de libertad desde el 24 de mayo, ya que además de esta causa registraba dos órdenes de detención previas emitidas en abril de 2026. Si bien la Fiscalía había solicitado inicialmente siete años de presidio, el procedimiento abreviado permitió cerrar el juicio asegurando una condena efectiva tras las rejas.