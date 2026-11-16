Un fallecido y siete heridos a bala deja tiroteo afuera de discoteca en la comuna de Santiago

Una persona fallecida y otras siete heridas a bala dejó un tiroteo registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en las afueras de una discoteca de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, donde se ubica la discoteca Ibiza. De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, los disparos se produjeron tras un conflicto entre un grupo de personas en el exterior del recinto nocturno.

A raíz de la balacera, ocho personas resultaron heridas. Una de ellas murió tras ser trasladada hasta un centro asistencial, mientras que las otras siete recibieron atención médica por sus lesiones. Hasta ahora no se han informado detenciones ni se han dado a conocer las identidades de los afectados.

Investigación a cargo de Fiscalía ECOH y desvíos de tránsito

Personal de Carabineros desplegó un operativo para resguardar el sitio del suceso y levantar las primeras evidencias. Una de las hipótesis que indaga la policía apunta a un posible enfrentamiento entre bandas rivales, sin descartar un altercado circunstancial.

La investigación quedó en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, contemplándose además la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) en las pericias.

Debido a las diligencias en el lugar, Transporte Informa comunicó que desde las 06:45 horas se aplicó el desvío del tránsito hacia el oriente por avenida Blanco Encalada, a la altura de Bascuñán Guerrero, concentrándose el cierre entre esa arteria y calle San Alfonso.