Iglesia de Tierra del Fuego invita a inédita Misa de Vigilia nocturna en el Cementerio Municipal de Porvenir por Todos los Santos

En el marco de la celebración de la Solemnidad de Todos los Santos, la Parroquia San Francisco de Sales de Tierra del Fuego dio a conocer la programación de las liturgias que se llevarán a cabo en el Cementerio Municipal de Porvenir. Por primera vez en la comuna, la comunidad local podrá participar de una inédita Misa de Vigilia nocturna el sábado 31 de octubre a las 22:00 horas.

Para esta celebración nocturna, la organización realizó un llamado especial a los asistentes para que lleven una vela protegida por una botella plástica a modo de farol, evitando así que las intensas ráfagas de viento apaguen la llama. La programación religiosa culminará el domingo 1 de noviembre a las 16:00 horas con una segunda celebración eucarística en el mismo camposanto.

El párroco de Tierra del Fuego, el padre Bernardo Astudillo Basualto, destacó el profundo sentido espiritual de ambas instancias e invitó a la feligresía a sumarse a este espacio de oración. El sacerdote explicó que, tras la misa del sábado, los fieles podrán trasladar esa luz hacia las sepulturas de sus seres queridos como un símbolo visible de la resurrección y la esperanza cristiana.

Con estas jornadas, la comunidad católica de Porvenir busca consolidar un espacio de fe, consuelo y encuentro para las familias de la isla en una fecha de profunda significación comunitaria.