Inauguran exposición fotográfica que destaca los Centros de Rehabilitación en Magallanes

El Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, continúa dejando huella a nivel nacional. El martes en el pasillo Pablo Neruda del Senado de la República, en el Congreso Nacional de Valparaíso, se inauguró la exposición fotográfica “Una historia de Todos”.

La puesta en marcha de la obra tuvo como protagonistas principales a la presidenta del Senado, Paulina Ñúñez, el presidente del Club de Leones, Francisco Barría y el director del Centro de Rehabilitación, Asterio Andrade.

La muestra, instalada en el Congreso Nacional en Valparaíso, pone en valor cuatro décadas de trabajo por la rehabilitación, la inclusión y la descentralización de la atención en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

“Recibimos esta muestra de los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur con gratitud y con respeto. Más de 7.000 personas reciben atención cada año en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y, desde este año también, en Puerto Williams. Que esta fotografía nos acompañe también al momento de legislar. Que nos recuerden que legislamos para cada una de estas personas y para esta gran obra”, señaló la presidenta del Senado, Paulina Ñúñez.

Por su parte, el director de los Centros de Rehabilitación, Asterio Andrade, explicó que los senadores por la región decidieron homenajear al Club de Leones por la conmemoración de los 40 años de los centros.

“Se da a conocer un poco la historia de estos 40 años, cómo ha ido creciendo e incrementándose esta obra en la región y dar a conocer también a los senadores de las distintas regiones lo que ha hecho Magallanes en materia de medicina física y rehabilitación”, resaltó Andrade.