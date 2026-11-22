Un total de $2.719.470 recaudaron los magallánicos residentes en Santiago durante el tradicional asado solidario realizado ayer en el Club Croata de Vitacura en apoyo a las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, monto al que se sumaron $550.500 reunidos por la comunidad austral en Concepción.

El encuentro se desarrolló bajo un clima favorable y estuvo marcado por la música, el baile de cueca, risas, aplausos y un ambiente festivo al estilo patagónico, amenizado durante toda la jornada por el intérprete Chepo Sepúlveda.

Desde las 7 de la mañana, un grupo de maestros asadores —encabezados por un emprendedor magallánico— trabajó en la preparación del tradicional cordero al palo, menú que fue acompañado con papas, lechuga y diversos aperitivos, cerrando la tarde con subastas a beneficio para incrementar el aporte destinado a la cruzada solidaria que anoche vivió su evento central en Punta Arenas.

La diáspora austral

Durante la actividad, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, valoró la convocatoria y el espíritu de colaboración de quienes viven fuera de la región.

“Los magallánicos sabemos lo duro que es la vida en una región extrema y sabemos que, si bien forjamos carácter, también forjamos solidaridad”, señaló el parlamentario.

En la misma línea, el exembajador Juan Barría resaltó la consolidación de esta cita anual en la capital.

“Creo que esta es una enorme y grata sorpresa de ver cómo ha ido creciendo este encuentro de la diáspora magallánica en Santiago”, indicó, subrayando que la iniciativa permite reencontrarse en torno a la identidad regional y apoyar una obra “de excelencia técnica que es el que realiza el centro de rehabilitación”.

Compromiso desde la distancia

Desde la organización, la asesora de relaciones y estrategias institucionales de los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Sandra Amar, explicó que este evento se realiza hace tres años con el propósito de respaldar los cuatro recintos operativos en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

“Queremos contribuir desde acá, desde las lejanas tierras, a las Jornadas por la Rehabilitación”, afirmó.

Por su parte, el gerente general de Methanex Chile, Alejandro Larrive, enfatizó el compromiso permanente de los trabajadores y de la compañía con esta causa.

“Nuestra gente siente las Jornadas como propias; es parte de nuestra cultura”, sostuvo, valorando la dedicación del equipo profesional que sostiene la rehabilitación en la zona austral.