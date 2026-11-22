Un operativo conjunto realizado durante el viernes 20 y sábado 21 de noviembre en la Región de Magallanes dejó tres personas detenidas, 549 controles policiales y la clausura de un local nocturno clandestino en Punta Arenas.
El despliegue fue ejecutado por Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) en distintos sectores de la zona.
Principales resultados del operativo:
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Detenidos e incautaciones: Se aprehendió a una persona por porte de arma cortante y a dos por órdenes judiciales vigentes. Además, se incautó un vehículo y se cursaron 29 infracciones.
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Local clandestino: En Punta Arenas se detectó un recinto nocturno que operaba sin patente municipal con cerca de 50 asistentes. En el lugar se decomisaron equipos de sonido, iluminación y 109 unidades de alcohol.
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Controles y migración: Se efectuaron 549 fiscalizaciones (de identidad, vehiculares y alcohotest), 23 inspecciones a locales de alcoholes y 37 controles a extranjeros, con cinco denuncias por infracciones a la Ley de Migración.
El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, señaló que estas fiscalizaciones coordinadas buscan fortalecer la presencia policial en las calles y prevenir delitos en la región.