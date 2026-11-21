En prisión preventiva quedó Valeria Angélica Loaiza Villegas tras ser formalizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como autora de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas. La resolución judicial se dictó luego de una persecución policial por el sector sur de la capital regional que terminó con una colisión vehicular y la incautación de 104 gramos de clorhidrato de cocaína y armas blancas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó también a los otros dos ocupantes adultos del vehículo: el conductor Jonathan Eliecer Sánchez Colín, por microtráfico y conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas con resultado de daños, y Gonzalo Javier Colín Coñocar, por tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas.

Los hechos se originaron la tarde del viernes 20 de noviembre, cuando Carabineros acudió a calle Eusebio Lillo con Avenida Salvador Allende por una denuncia de agresión al interior de un automóvil. Al intentar fiscalizar el móvil sospechoso, el chofer emprendió la huida hacia el sector sur, trayecto en el que los ocupantes arrojaron cuchillos y bolsas hacia la vía pública.

La persecución culminó en calles Manuel de Salas con José Victorino Lastarria, donde el automóvil evadió la señalética de tránsito e impactó a otro vehículo y la estructura de una vivienda. Tras la colisión, Loaiza escapó a pie y lanzó una bolsa hacia una funcionaria policial, siendo detenida a pocos metros. En las especies incautadas se hallaron 24 bolsas con cocaína dosificada y una pesa digital, mientras que el narcotest aplicado al conductor dio positivo.

Aunque Sánchez declaró en la audiencia que la droga era de su exclusiva propiedad para consumo personal, la magistrada desestimó dicha versión.

Al cierre de la audiencia, el fiscal Fernando Dobson explicó la solicitud de prisión preventiva para Loaiza: “Ya registraba una condena por microtráfico y la Ley 18.216 establece que, en caso de tener una segunda causa, no tiene derecho a una pena en cumplimiento en libertad; cualquier eventual sanción sería de cumplimiento efectivo”. El tribunal acogió la medida por peligro para la seguridad de la sociedad, decretó arresto domiciliario nocturno para Sánchez y arraigo nacional para Colín Coñocar, fijando un plazo de investigación de 60 días.