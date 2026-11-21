Dos turistas de nacionalidad rusa fallecieron y otras cinco personas resultaron lesionadas tras una colisión frontal o lateral entre un minibús de turismo y un camión de patente argentina en la Ruta 9 Norte, en la Región de Magallanes.

El siniestro vial se registró alrededor de las 14:00 horas de este sábado a la altura del kilómetro 160, en el sector de Estancia San Gerónimo, en dirección hacia Puerto Natales.

A raíz de la violencia del impacto, un hombre y una mujer adultos, ambos ciudadanos rusos que viajaban como pasajeros en el minibús, murieron en el mismo lugar antes de recibir atención médica.

En tanto, los otros cuatro ocupantes del móvil de transporte —dos turistas rusos, el conductor y su acompañante— sobrevivieron con lesiones de diversa consideración, al igual que el chofer del camión argentino. Según los antecedentes policiales preliminares, ninguno de los cinco heridos se encuentra en riesgo vital.

Ruta cortada por peritajes de la SIAT

Tras la emergencia, efectivos de Carabineros del Retén Morro Chico acudieron al kilómetro 160 para asistir a los involucrados, aislar el sitio del suceso y regular la circulación vehicular.

Por instrucción del Ministerio Público, el tránsito en la Ruta 9 Norte fue suspendido completamente en ese tramo durante la tarde, con el fin de facilitar las diligencias técnicas y científicas de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Magallanes, equipo especializado encargado de determinar la dinámica exacta del accidente.