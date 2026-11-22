La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano de 28 años que registraba diversas condenas por delitos cometidos en la Región de Magallanes.

El sujeto fue ubicado y detenido en la comuna de Porvenir por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, en cumplimiento de una resolución emitida por el Servicio Nacional de Migraciones.

Según informó el jefe de dicha unidad especializada, subprefecto Bernardo Troncoso, el extranjero mantenía sentencias por “lesiones graves, lesiones menos graves, daños y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar”.

Tras su captura en Tierra del Fuego, el hombre fue embarcado en un vuelo chárter que trasladó a un total de 55 personas expulsadas con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador.