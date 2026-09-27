La Diócesis de Magallanes celebró la tradicional Oración por Chile con multitudinario desfile y reconocimiento a laicos destacados

La comunidad católica de la Región de Magallanes culminó las festividades del mes de la patria con la tradicional celebración de la Oración por Chile, una jornada marcada por la fe, el recogimiento y una masiva participación comunitaria.

El evento principal consistió en un tradicional desfile que reunió a parroquias, capillas, colegios e instituciones de la región para rendir homenaje a la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, y encomendar el futuro del país.

El Obispo de la Diócesis de Magallanes, Monseñor Óscar Blanco, destacó el profundo sentido de esta conmemoración:

“Culminamos el mes de septiembre con la Oración por Chile, un momento de mucho recogimiento, de celebración y de dar gracias a Dios por la patria, encomendándola al Señor a través de la Virgen del Carmen. Nos alegra ver cómo las comunidades se motivan para rendir este homenaje y rezar por nuestra patria, para que tengamos un mejor país y nos vaya bien a todos.”

Este año, la celebración tuvo un significado especial al conmemorarse los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen como Madre y Reina de Chile, hito que motivó aún más a la comunidad magallánica a sumarse activamente a las actividades del día domingo.

Reconocimiento a laicos destacados

Previo al desfile, a las 10:00 horas, se llevó a cabo una misa en el Santuario María Auxiliadora. Durante la liturgia, la diócesis rindió un emotivo reconocimiento a 22 laicos destacados de las distintas comunidades de la región.

“Reconocimos a laicos que entregan un testimonio constante de fe, servicio y esperanza en nuestras comunidades. Son verdaderos servidores, discípulos y misioneros de nuestra Iglesia”, señaló Monseñor Óscar Blanco.

La jornada concluyó en un ambiente de alegría y fraternidad, reafirmando el compromiso fe y servicio de la Iglesia Católica en la Región de Magallanes.