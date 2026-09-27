PDI pone en marcha nueva brigada integral y duplica su personal policial en Puerto Williams

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) oficializó la puesta en marcha de la Brigada Integral PDI Puerto Williams, unidad que duplica la dotación de detectives en la Isla Navarino y expande las funciones de la antigua avanzada fronteriza hacia la investigación criminal directa.

Principales novedades de la PDI en Puerto Williams

Investigación delictual local: Además del control migratorio y fronterizo, la unidad quedó facultada para desarrollar indagatorias delictuales y análisis criminal en coordinación con la Fiscalía Local de Cabo de Hornos.

Aumento de dotación: Se duplicó la cantidad de detectives destinados a la Provincia Antártica Chilena.

Nuevo cuartel policial: Se iniciaron los trabajos de habilitación de dependencias más amplias ubicadas en la intersección de las calles Piloto Pardo y Arturo Prat.

Primeros resultados: La nueva operatividad ya permitió concretar las primeras detenciones de prófugos de la justicia en procedimientos conjuntos con la Autoridad Marítima en los canales australes.

Claves del despliegue en la zona austral

El jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, prefecto Pablo Merino Campos, destacó que el cambio de categoría permite abordar los fenómenos delictuales desde el propio territorio. En tanto, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró el refuerzo en la persecución de delitos y el impacto en la seguridad del extremo sur del país.