Fugas de gas en el centro de Punta Arenas: Bomberos descarta riesgo masivo en la red

Durante los últimos días, el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas ha desplegado al menos ocho procedimientos por emergencias relacionadas con olores a gas en el sector centro de la comuna, concentrándose principalmente en la intersección de calle Mexicanas con Armando Sanhueza y Magallanes.

Las emergencias movilizaron a la unidad de materiales peligrosos de la Séptima Compañía en un trabajo coordinado junto a Gasco y Aguas Magallanes.

Ante la preocupación generada en la comunidad, las autoridades descartaron fallas en la red pública de distribución.

Fugas domiciliarias y lavado de alcantarillado

Las inspecciones en terreno confirmaron el origen de los llamados:

Liberación de gas en viviendas: En al menos cinco casos se confirmó fuga de gas natural en el interior de los domicilios. La mantención y reparación de estos artefactos es responsabilidad directa de cada usuario.

Olores en la red sanitaria: Se solicitó a Aguas Magallanes el lavado de colectores de alcantarillado en la zona para eliminar gases por descomposición orgánica que suelen ser confundidos con mercaptano (aditivo del gas natural).

“En al menos cinco de estas emergencias se ha detectado una liberación de gas natural al interior de los domicilios, las cuales han sido abordadas por la empresa a cargo de la distribución.” — Cristopher Emmott Oyarzo, Segundo Comandante de Bomberos.

Recomendaciones preventivas

Desde Bomberos señalaron que la concatenación de llamadas genera alerta en los vecinos y deriva en nuevas solicitudes de revisión por precaución. Por ello, reiteraron el llamado a la comunidad a realizar inspecciones periódicas a los sistemas de calefacción e instalaciones domiciliarias únicamente con técnicos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).