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Conductor ebrio volcó su camioneta y destruyó un cerco en Puerto Natales: registraba prohibición de manejar

El automovilista arrojó 1,57 gramos de alcohol en la prueba respiratoria tras perder el control en la prolongación de Avenida España. A poca distancia, un segundo vehículo fue hallado abandonado.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Un grave accidente de tránsito movilizó a los equipos de emergencia en la prolongación de Avenida España, a la altura del camino rural Isabel Riquelme, en la comuna de Puerto Natales. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando una camioneta volcó a un costado de la ruta e impactó un cierre perimetral.

El conductor de la camioneta fue rescatado por personal del SAMU y trasladado al Hospital Augusto Essmann para su atención médica. En el centro asistencial, efectivos de Carabineros constataron que el individuo conducía en estado de ebriedad, arrojando 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba respiratoria.

Además, al consultar los sistemas policiales, se verificó que el sujeto mantenía una orden vigente de prohibición de conducir. Tras ser diagnosticado con lesiones graves pero fuera de riesgo vital, el imputado quedó apercibido bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal por instrucción de la Fiscalía.

Hallazgo de segundo vehículo en el sector

De manera paralela, personal de emergencia acudió a un segundo incidente ocurrido a corta distancia del lugar del volcamiento. En la misma vía, los efectivos hallaron un automóvil Chevrolet Corsa abandonado a un costado del camino tras sufrir un despiste.

Voluntarios de Bomberos acudieron al sitio para controlar un derrame de combustible del vehículo, confirmando que no se encontraban ocupantes en su interior.

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