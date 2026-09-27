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Charlas de conducción temeraria concientizan a estudiantes de Punta Arenas sobre delitos viales

Carabineros de la SIAT y el Servicio de Reinserción Social Juvenil capacitaron a 80 alumnos del Instituto Don Bosco sobre las sanciones y riesgos del manejo irresponsable.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Cerca de 80 estudiantes de tercero medio del Instituto Don Bosco de Punta Arenas participaron en una jornada de educación vial enfocada en los riesgos y sanciones asociados a la conducción temeraria.

La actividad se enmarcó en el Plan Comunal de Seguridad Pública y contó con la exposición de peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. Durante la charla, los especialistas abordaron temas clave como el exceso de velocidad, las carreras clandestinas y las implicancias de la Ley Penal Adolescente.

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, destacó el valor de estas instancias preventivas en la zona:

“Hablar de conducción temeraria con los jóvenes es prevenir antes que lamentar. Estas charlas permiten explicar las consecuencias legales y humanas de conductas como conducir a exceso de velocidad o de forma irresponsable”.

La jornada responde a un esfuerzo conjunto entre Carabineros, la Municipalidad de Punta Arenas y las comunidades educativas para reducir la siniestralidad vial en la Región de Magallanes.

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