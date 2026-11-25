Bajo el pulso inclemente del viento austral, donde la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha proyectado su transformación en un polo mundial de combustibles limpios, la confirmación del retiro de un gigante energético internacional obligó a recalibrar el debate público. Durante esta jornada de miércoles 25 de noviembre en Punta Arenas, el secretario regional ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rossenfeld, ratificó la salida de la empresa TotalEnergies del proceso de evaluación ambiental, aunque fue categórico en descartar un retroceso definitivo del sector.

El movimiento administrativo quedó sellado mediante un documento formal presentado ante la institucionalidad ambiental, cerrando el ciclo de la compañía europea en la zona. “Lo concreto es que TotalEnergies ingresó una carta de desistimiento ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Ellos básicamente, y en palabras sencillas, abandonan el proyecto”, precisó Rossenfeld, despejando las especulaciones que circulaban en torno a la continuidad de la iniciativa en suelo patagónico.

Volatilidad global y tiempos de maduración

Más allá del impacto inmediato que genera la baja de una inversión de esta escala, la autoridad ambiental situó el desistimiento dentro de un reacomodo financiero y tecnológico que trasciende las fronteras del Estrecho de Magallanes. Según explicó, el tránsito hacia el hidrógeno y el amoníaco verde exige leer el escenario con perspectiva de largo plazo y sin caer en alarmismos.

“Quiero llamar a la calma y quiero dar tranquilidad con respecto a esto, porque es una industria que va a tomar tiempo”, enfatizó el titular regional de Medio Ambiente.